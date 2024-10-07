Avcılar açıklarında arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı

Denizde sürüklenen teknenin kurtarılması için Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü tarafından olay yerine KEGM-6 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Kurtarma operasyonunun başarılı şekilde sonuçlanması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.