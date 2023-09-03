Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da acı olay! Metruk binadaki yangında 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 3.9.2023 21:51

Avcılar'da acı olay! Metruk binadaki yangında 3 kişi öldü

Avcılar'da yıkılmak üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Avcılar’da acı olay! Metruk binadaki yangında 3 kişi öldü

Avcılar'da acı olay! Yangın, 19.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kayabaşı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ve yıkılmaz üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren itfaiye ekipleri 2 erkeğe ait cesetle karşılaştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan biri kadın iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen bir erkek vatandaş yolda hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açtılar: Önce kimseden korkumuz yok dedi sonra fotoğrafı sildi!
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çok da üzülmeyin, beterin beteri var Meral Hanım
Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 'Bedava ev' sözü verenler deprem şehirlerinin yolunu unuttu
Penaltıda VAR çağırmalıydı
İstanbul depremleri 250 yılda bir olmuyor
Büyüme performansı şoklara karşı direnci teyit etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da acı olay! Metruk binadaki yangında 3 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA