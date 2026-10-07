Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da akılalmaz olay! Kuruyemiş mağazasından bir kutu ürün çaldı: Fark edilince her şeyi fırlatıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:40

Avcılar’da akılalmaz olay! Kuruyemiş mağazasından bir kutu ürün çaldı: Fark edilince her şeyi fırlatıp kaçtı!

İstanbul Avcılar’da meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir kuruyemiş mağazasına giren kişi, içerisinde 100’er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp dükkandan çıktı. Arkasından bir çalışanın seslendiğini fark eden şüpheli elindeki kahveleri atarak, uzaklaştı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Avcılar’da akılalmaz olay! Kuruyemiş mağazasından bir kutu ürün çaldı: Fark edilince her şeyi fırlatıp kaçtı!
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Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elinde siyah poşet bulunan bir kişi kuruyemiş mağazasına girdikten sonra kasadakilerin kendisini göremediğini düşünerek dükkandaki kolonun arkasına gizlendi.

KUTU DOLUSU EŞYA ÇALDI

Burada bulunan kahve kutularını gözünü kestiren şüpheli, 100'er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp yanındaki poşete koydu. Ardından hızla dışarı çıkan şüpheli bir çalışan tarafından fark edildi. Çalışan şüphelinin arkasından seslendi.

ÇALIŞAN SESLENİNCE KOŞARAK KAÇTI

Hırsızlığın fark edildiğini anlayan şüpheli ise önce elindeki kahve dolu kutuyu attı ardından da koşarak sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anları ve şüphelinin kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar’da akılalmaz olay! Kuruyemiş mağazasından bir kutu ürün çaldı: Fark edilince her şeyi fırlatıp kaçtı!
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