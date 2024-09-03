Avcılar’da bebeği çöp konteynırına atan anne ve 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuş, hastaneye kaldırılan erkek bebek hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yeni doğan bebeği bırakan kişinin H.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalanmıştı. Yapılan detaylı çalışmada H.K. isimli şahsın kız arkadaşı olan A.T. ile S.N. isimli kadının sabah evine geldiği, S.N.'ye ait olduğu belirlenen yeni doğan bebeğin H.K. tarafından çöp konteynerine bırakıldığı belirlenmişti.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli anne ve diğer 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'olası kast ile çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ TIPA SEVK EDİLDİ

Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.