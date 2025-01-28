Avcılar’da dönerciye silahlı saldırı!

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çok sayıda boş kovan tespit edildi. Ekipler olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay ilgili soruşturma sürüyor.