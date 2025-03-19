Avcılar’da evde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı!

Kısmen zarar gören evde bulunan yatalak bir kişi ise, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Bina önünde bulunan bir kamyonet ise yangından zarar görmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangını gören Hakkı Parlayan ise, "Orada bir kadın vardı. Kadın alevlerin içinde kalmıştı." diye konuştu.