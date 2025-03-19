Avcılar’da evde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı!

Yangın, öğle saatlerinde Cihangir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında başladı. İddiaya göre, evde bulunan çocukların çakmakla oynaması sonrası eşyalar tutuştu.
Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Çevrede oturanların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çatı katından yükselen alevleri kısa sürede söndürdü.
Kısmen zarar gören evde bulunan yatalak bir kişi ise, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Bina önünde bulunan bir kamyonet ise yangından zarar görmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangını gören Hakkı Parlayan ise, "Orada bir kadın vardı. Kadın alevlerin içinde kalmıştı." diye konuştu.