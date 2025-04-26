Avcılar’da evlerine girmekten çekinen vatandaşlar çadırlarda kalıyor!

"KOLONLARA GELİP BAKACAKLAR"

Kenan Yılmaz ise, dört kişilik ailesi ile iki günden bu yana burada kaldıklarını, dairesinde çatlak görüldüğü için burada çaresiz beklediklerini anlattı. Bir kadın da "Pazartesi günü gelip belediyeden bakacaklar. Üç aileyiz. Evde bir hasar göremiyoruz. Kolonlara gelip bakacaklar. Binamız eski" diye konuştu.