Avcılar’da katliam! Elini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti: Polis incelemesi tamamlandı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'taki bir dairede H.D, henüz bilinmeyen nedenle boşandığı eşi D.B, kayınvalidesi N.D, baldızı S.B. ve eski eşinin anneannesine silahla ateş etti.

Saldırıda eski eş ile kayınvalide hayatını kaybederken, baldız ile anneanne yaralandı.