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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:22

Avcılar'da kolanları çatlayan bina mühürlendi

Avcılar'da kolonlarında çatlak oluştuğu yönünde ihbar yapılan 5 katlı bina incelemenin ardından tahliye edildikten sonra mühürlendi.

DHA
Avcılar’da kolanları çatlayan bina mühürlendi

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Cami Sokak'ta oturan Mustafa Karakoç dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oturduğu 5 katlı bina ile ilgili "Depremden dolayı çatlamış kolondan ses geliyor" ihbarında bulundu. Bunun üzerine binaya ekipler sevk edildi. Binada oturan Mustafa Karakoç, kolondan sesler geldiğini, riskli olduğunu düşündüğü binanın incelenmesi istedi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü'nden de ekipler geldi. İlk incelemelerin ardından binanın kesin durumu tespit edilinceye kadar önlem amacıyla tahliye edilmesine karar verildi. Zabıta tek tek dairelerin kapısını çalarak içeridekilerin en kısa sürede binayı tahliye etmesini istedi. 5 katlı, 10 daireli binada bulunan 6 dairede oturan 22 kişi gidecek yerleri olmadığını bildirince otele yerleştirildi. Diğer 4 dairedeki 11 kişi yakınlarının evine gitti. Binanın riskli olduğuna dair alttaki iki iş yeri sahibine de ulaşılarak bilgi verildi.

"KOMŞUMUZ KORKMUŞ SESLER GELİYOR DEMİŞ"
Binanın bodrum katını depo olarak kullanan Erhan Yıldız, dünkü depremi hissetmediğini belirtirken, "Binada bir sıkıntı yok. Komşumuz korkmuş sesler geliyor demiş. Yatmak üzereydim geldim. Bütün millet burada, boşalttılar. Binada herhangi bir sıkıntı yok. Olsa ben sürekli girip-çıkıyorum. Millet mağdur. Kimsenin daire alacak parası da yok" dedi. Bina sakinlerinden Ali Tavşankuru da binada bir sorun olmadığını, saat 22.30 sıralarında herkesin dışarı çıkarıldığını belirtirken, "Binada sadece boya kabarmaları var. Her binada var. Bugün gelip bakacaklar, bir karar verecekler" diye konuştu.

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Avcılar'da kolanları çatlayan bina mühürlendi
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