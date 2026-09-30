Avcılar’da korku dolu anlar! Yaşlı kadın açılan rögar kapağından metrelerce aşağı düştü

Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
4 METRE AŞAĞI DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı.
Avcılar'da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada