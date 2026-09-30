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Giriş Tarihi: 30.09.2026 15:43

Avcılar’da korku dolu anlar! Yaşlı kadın açılan rögar kapağından metrelerce aşağı düştü

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü. Panik dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Avcılar’da korku dolu anlar! Yaşlı kadın açılan rögar kapağından metrelerce aşağı düştü
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Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 METRE AŞAĞI DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı.

Avcılar'da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar’da korku dolu anlar! Yaşlı kadın açılan rögar kapağından metrelerce aşağı düştü
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