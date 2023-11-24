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Giriş Tarihi: 24.11.2023 17:15

Avcılar'da ölüm çatıda yakaladı

İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında tadilat yapan Hacı Bayram Kaymak'ın (79) çatıda hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hacı Bayram Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi...

DHA
Avcılar’da ölüm çatıda yakaladı

Gümüşpala Mahallesi Çevre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında Hacı Bayram Kaymak adlı işçi iki gündür tadilat yapıyordu. Çevredekiler, bu sabahta aynı binanın çatısında işbaşı yapan Hacı Bayram Kaymak'ın kiremitlerin üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaymak, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hacı Bayram Kaymak'la çatıyı onarması için anlaşan Seyithan Teksoy, "Sabah geldi, 'çalışacağım' dedi. Ben de ayrıldım. Komşular hareketsiz görünce itfaiyeye haber vermiş" dedi.

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Avcılar'da ölüm çatıda yakaladı
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