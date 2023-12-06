Avcılar’da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

"TORPİDO TARAFINDAN YANMAYA BAŞLADI"

Olayı anlatan Yener Kavlak, "Yolda seyir halindeydim. Araç giderken torpidodan alev aldı. Son hali bu şekilde. İtfaiye ekipleri geldi. Trafik polisleri geldi, yolu kapattılar. İtfaiye ekipleri arabayı söndürdü. Torpidodan geldi büyük ihtimalle elektrik tesisatından. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne gidiyordum torpido tarafından yanmaya başladı. Çok da olmadı arabayı çalıştıralı. Bu hale geldi. Polis trafiği durdurdu, itfaiye söndürdü" dedi.