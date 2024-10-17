Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 17.10.2024 02:59

Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı

Avcılar’da kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki şahıs, tatlıcı dükkanına silahlı saldırı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yeri sahibi ve dükkan önünde duran bir kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

İHA
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, bir tatlıcı dükkanına birden fazla ateş etti. Şahıslar, olay sonrası motosikletleri ile kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin ateş etmesi sonucu kurşunlar, iş yeri sahibine ve dükkan önünde bulunan bir kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA