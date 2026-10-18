Avcılar’da trafikte yol verme kavgası! Evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladılar: Polis şüphelilerin peşinde

Avcılar'da bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
SÜRÜCÜYÜ EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP ETTİLER
Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti. Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti.
SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR
Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.