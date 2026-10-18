Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da trafikte yol verme kavgası! Evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladılar: Polis şüphelilerin peşinde
Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:06 Son Güncelleme: 18.10.2026 16:21

Avcılar'da trafikte yol verme kavgası! Evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladılar: Polis şüphelilerin peşinde

Avcılar'da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü boynundan bıçakladı. Kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden sürücünün yakını olan 2 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Avcılar’da trafikte yol verme kavgası! Evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladılar: Polis şüphelilerin peşinde
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Avcılar'da bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

SÜRÜCÜYÜ EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP ETTİLER

Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti. Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI!

Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

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SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

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Avcılar'da trafikte yol verme kavgası! Evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladılar: Polis şüphelilerin peşinde
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