Avcılar’da trafikte yol verme kavgası! Evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladılar: Polis şüphelilerin peşinde

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.