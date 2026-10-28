Avcılar’daki dehşet kamerada! Yıllardır süren kız meselesi kanlı bitti: Eski arkadaşını sokak ortasında canice katletti

SOKAK ORTASINDA KARŞISINA ÇIKINCA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Aralarında husumet bulunan kişiler, 23 Ekim'de Ambarlı Mahallesi'nde karşılaştı. Geçmişte yaşanan tartışmanın yeniden gündeme gelmesi üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak kullanılması üzerine Hızır İbrahim Uyanık (36), E.Ö. (40) ve G.S. (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Hızır İbrahim Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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