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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Avukattan meslektaşına 500 bin liralık şantaj

Avukat Zehra Ö., avukatların oluşturduğu WhatsApp grubundan hakaret nedeniyle çıkarıldı. Gözü dönen Zehra Ö., kendini geri almayan grup yöneticisine şantaj yaptı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Avukattan meslektaşına 500 bin liralık şantaj
İstanbul barosuna kayıtlı 47 yaşındaki avukat Zehra Ö., WhatsApp'ta sadece avukatların olduğu bir grubundaydı. Zehra Ö., gruptaki meslektaşı Kemal A.'ya hakaret edince şikayet üzerine grup yöneticisi avukat Fatma T., tarafından gruptan çıkarıldı. Buna sinirlenen avukat, gruba tekrardan girebilmek için akıl almaz bir yol izledi. Öfkesine yenik düşen Zehra Ö., kendisini gruptan çıkaran meslektaşı Fatma T.'ye mesajlar atmaya başladı. İddiaya göre öfkeli avukat, gruptan çıkarılarak rezil olduğunu söyleyerek, "Beni tekrardan alıp herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Ya da uğraşmak zorunda kalırsınız" diyerek tehditlerine devam etti.



ŞANTAJ YAPTI
Tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Zehra Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantajla para koparmak oldu. İddiaya göre Zehra Ö., Fatma T.'ye iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde, "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı. Zehra Ö.'nün kendisini avukat eşi Caner T. ile alakalı asılsız iddialarda bulunarak şantajda bulunduğunu ve para göndermeyince sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını söyleyen Fatma T., şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine ifadesi alınma istenen şantajcı avukata ulaşılamadı. Avukat dosyada firari konumuna düştü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Avukattan meslektaşına 500 bin liralık şantaj
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