Ayakkabısı ıslanmasın diyerek suya girdi! 14 yaşındaki hafız hayatını kaybetti: Ortaya çıkan detay yürek yaktı...

AHMET IŞILDIK, "KARDEŞİM AYAKKABISI ISLANMASIN DİYE ÇIPLAK AYAKLA SUYA GİRMİŞ BİR HAFTA ÖNCEKİ KAZI SONRASINDA ÜÇ KABLO UCU AÇIK BIRAKILMIŞ"

Kardeşinin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen ağabeyi Ahmet Işıldık, "Babamı 6 ay önce kaybettik. Kardeşim iyi bir hafızdı. Arkadaşları ile birlikte yağmurda yürürken bir anda ayakkası ıslanmasın diye ayakkabısını çıkarıp su birikintisinden geçmeye çalışmış. 5 Kardeştik Mahmut benim küçüğümdü. Andan küçük bir kardeşim daha var. Kardeşim Mahmut arkadaşları ile birlikte yağmurda yürürken hiç yapmadığı bir olayda ayakkabısı ıslanmasın diye çıplak ayakla su birikintisine girmiş. Fakat orada bir hafta önce kazı yapılıp üç kablonun ucunun açık bırakıldığını öğrendik. İyi kapatılmayan bir çukur kardeşimin hayatına maloldu. Bu bir ihmaldir. Bu çalışmayı yapanların biriz daha dikkatli olması lazımdı. Sorumluların cezalandırılması gerekir. Kardeşimi memleketimiz olan Düzceye götürüp son yolculuğuna uğurlayacağız." dedi