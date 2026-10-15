Ayakkabısı ıslanmasın diyerek suya girdi! 14 yaşındaki hafız hayatını kaybetti: Ortaya çıkan detay yürek yaktı...

Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nın hemen yakınındaki bir otoparkın giriş kısmında meydana geldi. Fatih'te 6 ay önce hayatını kaybeden Ömer Faruk Işıldak hocanın hafız olan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, ayakkabısı sudan zarar görmesin diyerek çıplak ayakla su birikintisine girdiği anda elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YÜREK YAKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden küçük hafız Mahmud Işıldak'ın 6 ay önce hayatını kaybeden İsmailağa Cemattinden Ömer Faruk Işıldak'ın oğlu olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mahmut Işıldak'ın Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin memleketi olan Düzce'ye gönderileceği kaydedildi.
AHMET IŞILDIK, "KARDEŞİM AYAKKABISI ISLANMASIN DİYE ÇIPLAK AYAKLA SUYA GİRMİŞ BİR HAFTA ÖNCEKİ KAZI SONRASINDA ÜÇ KABLO UCU AÇIK BIRAKILMIŞ"
Kardeşinin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen ağabeyi Ahmet Işıldık, "Babamı 6 ay önce kaybettik. Kardeşim iyi bir hafızdı. Arkadaşları ile birlikte yağmurda yürürken bir anda ayakkası ıslanmasın diye ayakkabısını çıkarıp su birikintisinden geçmeye çalışmış. 5 Kardeştik Mahmut benim küçüğümdü. Andan küçük bir kardeşim daha var. Kardeşim Mahmut arkadaşları ile birlikte yağmurda yürürken hiç yapmadığı bir olayda ayakkabısı ıslanmasın diye çıplak ayakla su birikintisine girmiş. Fakat orada bir hafta önce kazı yapılıp üç kablonun ucunun açık bırakıldığını öğrendik. İyi kapatılmayan bir çukur kardeşimin hayatına maloldu. Bu bir ihmaldir. Bu çalışmayı yapanların biriz daha dikkatli olması lazımdı. Sorumluların cezalandırılması gerekir. Kardeşimi memleketimiz olan Düzceye götürüp son yolculuğuna uğurlayacağız." dedi
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
FATİH BELEDİYESİ OLAYIN YAŞANDIĞI NOKTADA HERHANGİ YOL KAZISI VEYA ALTYAPI ÇALIŞMASI YOKTUR"
Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Balat Çukurbostan Parkı çıkışında meydana gelen ve 14 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybettiği elim olaydan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Olayın yaşandığı noktada belediyemiz tarafından yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışması bulunmamaktadır. Olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.