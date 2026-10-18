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Giriş Tarihi: 18.10.2026 20:30

Ayazağa’da devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi!

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Çalışmalar dron kamerası ile havadan görüntülendi.

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İHA Yaşam
Ayazağa’da devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi!
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İstanbul'da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanakta Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.

Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara ihtiyaç dahilinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

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YIKIM ÇALIŞMALARI GEÇ SAATLERE KADAR SÜRÜYOR

Selin vurduğu bölgede dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına dün başlandı. Esnafların dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte başlayan yıkım çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor. Yıkım çalışmalarının pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

#İSTANBUL #SARIYER #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI #AYAZAĞA

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Ayazağa’da devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi!
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