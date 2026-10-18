Ayazağa’da selin izleri siliniyor: İş makineleriyle yıkım çalışması başladı!

"NORMAL HAYATA DÖNÜYORUZ"

Bölgedeki çalışmaları takip eden mahalle sakini Mustafa Çakmak, Ayazağa'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Ayazağa'da doğduk, büyüdük. Bu şekliyle iyi olmadı Ayazağımız için ama hayırlısı. İnşaat çalışmaları devam ediyor, ıslah çalışmaları devam. Çalışmalardan dolayı memnunuz ama süreç nereye devam eder, nasıl olur onu bilemeyiz. Normal hayata dönüyoruz" dedi.