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Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:50

Ayazağa’daki sel felaketinde Ahmet ve Haşim kaybolmuştu! Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel faciasında Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları kaybolmuştu. Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken Haşim’in ise Seyrantepe'deki iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Ayazağa’daki sel felaketinde Ahmet ve Haşim kaybolmuştu! Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait görüntülere ulaşıldı.



ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR YÜREK BURKTU

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı görüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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"BABAMDAN 4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"

Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör

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Ayazağa’daki sel felaketinde Ahmet ve Haşim kaybolmuştu! Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı
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