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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Ayça’ya acı veda

Aydın’da, alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını yitiren Ayça Ölmez’e veda edildi. Arkadaşı Merve Gürbüz’ün, “Seninle son hikayemiz olacağını bilemezdim” paylaşımı yürek yaktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ayça’ya acı veda
Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Ayça Ölmez'in (22), önceki gece saat 00.30 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda kullandığı elektrikli bisiklete, arkadan gelen Mehmet Şadan'ın kullandığı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve 2.10 promil alkollü belirlenen Mehmet Şadan ise tutuklandı. Ayça Ölmez için dün ailesinin yaşadığı Muğla'nın Datça ilçesindeki Kızlan Mahallesi'nde gözyaşları arasında yine mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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Ayça Ölmez'in yakın arkadaşı Merve Gürbüz, Ayça ile elektrikli bisiklet üzerindeki fotoğraflarını paylaşarak, "Seninle son hikayemiz olacağını bilemezdim" diye yazdı. Merve Gürbüz diğer paylaşımlarında, "Çok özlüyorum Ayça. Seni asla unutmayacağım, kara kızım can dostum. Sevdiklerinizin teni hala sıcakken sarılın" diye duygularını ifade etti.

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Ayça’ya acı veda
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