Aydın’da kampüste şüphe ve korku hakim: 8 ayda 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

TESLİME'NİN ÇIĞLIĞI MEKTUPTAN ÇIKTI

Efeler'de 7 Ağustos'ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümü, olayın ilk anında "intihar" olduğu sanıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe, işin rengi değişti. Teslime'nin erkek arkadaşı Efehan Fidan tutuklandı. Fidan'ın evinde kitapları arasında bulunan, Teslime'nin kendi el yazısıyla yazdığı 20 Mart tarihli mektup, ortaya sarsıcı bir tablo çıkardı. Mektupta genç kız, yaşamının Aydın'a geldikten sonra nasıl kabusa döndüğünü anlatıyordu. "Bağımlı oldum... Sonra kuryelik yaptım. Güvendiğim insanlar bana işkence etti. Kimliğimi bile aldılar. Artık ben ben değilim. Neşemi, hayatımı elimden aldılar." Mektupta bazı kişilerin isimleri de geçerken, savcılık mektubun cinayet dosyasına ışık tutabileceğini değerlendiriyor.