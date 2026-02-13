Aydın’da muhtarlar yatırımı engelleyen CHP’yi siyah çelenk bırakarak protesto etti

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yol ve altyapı projeleri için talep edilen yetkinin CHP'li meclis üyeleri tarafından reddedilmesi büyük tepki çekti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 17 ilçede yapılması planlanan kentin ulaşım ağını güçlendirecek 1 milyar 500 milyon liralık dev yatırım bütçesi CHP'li meclis üyelerine takıldı. Aydın'da birçok ilçeden gelen 50 muhtar CHP Aydın İl Başkanlığı önüne gelerek siyah çelenk bıraktı ve tepkilerini dile getirdi. Siyah çelengin üzerinde, "Yatırımı engelleyen CHP'yi protesto ediyoruz" yazdığı görüldü.

HİZMETE ENGEL OLMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?

Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahallesi Muhtarı Seyhan Deniz, Aydın'ın muhtarları olarak siyaset yapmak için değil, mahallelerinin hakkını savunmak için toplandıklarını söyledi. Seyhan Deniz, "Siz siyaset uğruna yolların yapılmasına engel oluyorsunuz. Köylerimize sıcak asfalt yapılmasını, İncirliova'dan Şehir Hastanesi'ne yedi yol bağlantısı kurulmasını reddederek Aydın halkının önüne set çekiyorsunuz. Bu yatırımlar sadece asfalt değil; öğrencinin okula güvenle gitmesi, hastanın hastaneye zamanında yetişmesi içindir. Meclis çoğunluğunuza güvenerek Aydın'ın önünü tıkadınız" dedi.

BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİN

CHP'li meclis üyelerinin "borçlanma" gerekçesiyle hayır oyu vermesini eleştiren Deniz, büyük yatırımların ancak büyük bütçelerle mümkün olabileceğini hatırlattı. "Bugüne kadar borçlar nasıl ödendiyse bunlar da ödenirdi. Bahane üretmeyin, çözüm üretin. Biz muhtarlar olarak mahallemizin her çukurunu, her tozunu biliyoruz. Vatandaş bize 'Yol ne zaman yapılacak?' diye soruyor" dedi.

SİYAH ÇELENK, HİZMET ENGELİNİN UTANÇ SEMBOLÜ

Konuşmasının sonunda bıraktıkları siyah çelengin bir mesaj taşıdığını belirten Muhtar Seyhan Deniz, "Biz bugün buraya aslında CHP tarafından Aydın'a reva görülen hizmet engellinin utanç sembolünü bıraktık. Siyasi hesap değil, yatırım istiyoruz. Köylü milletin efendisidir, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.