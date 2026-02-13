Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da 'Sessiz Tahsilat Çetesi' operasyonu: 125 milyonluk kazanç elde etmişler! 11 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:27 Son Güncelleme: 13.02.2026 15:28

Aydın'da 'Sessiz Tahsilat Çetesi' operasyonu: 125 milyonluk kazanç elde etmişler! 11 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, başta Germencik olmak üzere çevre ilçelerde faaliyet gösteren ve kendilerini "Sessiz Tahsilat Çetesi" olarak tanıtan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yasa dışı yollardan 125 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

İHA
Aydın’da ’Sessiz Tahsilat Çetesi’ operasyonu: 125 milyonluk kazanç elde etmişler! 11 gözaltı
  • ABONE OL

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraları tahsil etmek amacıyla mağdurların iş yerlerine ve ikametlerine giderek baskı ve tehditte bulundukları, bu yöntemle yaklaşık 125 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 3 adet tabanca şarjörü, 94 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 10 adet cep telefonu, 10 adet SIM kart, 3 adet boş senet, 526 bin TL değerinde 4 adet senet, 2 adet mağdurlara ait bilgi içeren ajanda, 3 bin 900 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, mağdurlara ait isim ve borç miktarlarını içeren not kağıdı ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da 'Sessiz Tahsilat Çetesi' operasyonu: 125 milyonluk kazanç elde etmişler! 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz