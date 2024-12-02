Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Acarlar-İncirliova yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acarlar'dan İncirliova istikametinde ilerleyen 09 ANR 952 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde olan kamyonete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Feyzi Özdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan E.K.'ya ise ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.