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Giriş Tarihi: 2.12.2024 11:19

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkutan kaza Aydın'ın İncirliova ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.  Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayala ilgili soruşturma sürüyor. İşte haberin detayları...

İHA
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Acarlar-İncirliova yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acarlar'dan İncirliova istikametinde ilerleyen 09 ANR 952 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde olan kamyonete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Feyzi Özdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan E.K.'ya ise ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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