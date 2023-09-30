Ayhan Bora Kaplan’ın iki adamı daha yakalandı: Operasyonda gözaltı sayısı 36, tutuklu sayısı 19 oldu

Ankara'da lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü gibi işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren ve başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karıştığı belirtilen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Liderliğini hırsızlık ve uyuşturucu suçları basta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonla firari olarak aranan örgüt üyeleri Salih Samet Ö. ve Umutcan Y'yi gözaltına aldı.

TABANCA, FİŞE VE UYUŞTURU HAPLA YAKALANDILAR

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Zanlıların örgütün kontrolünde bulunan gece kulüplerinde ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, örgüt lideri ve yöneticilerinin talimatıyla silahlı adli olaylara karıştıkları öne sürüldü. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih Samet Ö. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Umutcan Y. ise tutuklandı. Bugüne kadar örgüte yönelik yapılan operasyonlarda 36 zanlı yakalanırken, tutuklanan şüpheli sayısı ise 19 oldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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