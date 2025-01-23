Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban ifade veriyor

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermiş ve şikayetçi olmadığını söylemişti.