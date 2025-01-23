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Giriş Tarihi: 23.1.2025 11:01 Son Güncelleme: 23.1.2025 11:37

Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban ifade veriyor

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban tanık olarak ifade vermek üzere savcılığa geldi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban ifade veriyor

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermiş ve şikayetçi olmadığını söylemişti.

DİNLENEN ÜÇÜNCÜ İSİM

Bugün ise dosya kapsamında daha önce "Ekmek aslanın ağzında değil, Ayşe Barım'ın ağzında" açıklaması yapan Nedim saban tanık olarak dinlenmek üzere adliyeye geldi. Saban'ın ifade işlemleri başladı.

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Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban ifade veriyor
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