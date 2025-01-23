Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban ifade veriyor

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturma kapsamında dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermiş ve şikayetçi olmadığını söylemişti.