Aziz Yeniay’a suikast girişiminde soruşturma tamamlandı: 61 şüpheliye dava açıldı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, geçtiğimiz yıl şubat ayında Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde belediye seçim çalışmaları yürüttüğü sırada bulunduğu alana uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda alandan geçmekte olan E.G.D. isimli kadın vatandaş yaralandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin derhal soruşturma başlattı.

Soruşturma birimlerinin yaptığı incelemelerde saldırının ana hedefinin Aziz Yeniay olduğu değerlendirilmişti. Yeniay'ın dernekten yaklaşık 10 saniye geç çıkması ile saldırıdan kurtulduğu öğrenilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilişiği bulunan 44 şüpheliye tutuklama tedbiri uygulandı.

ARAÇ İÇİNDEN YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçim sürecinde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, on şubat günü saat 16:00 sıralarında Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen 3 kolluk görevlisi korumasında Kanarya Mahallesi'nde bulunan Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geldiği, toplantı esnasında dernek binası içerisinde ve önünde yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın oluştuğu, toplantının ilan edilen bitiş saatten 5 dakika gecikmeli olarak tamamlanması sonrasında konuşmasını tamamlayan Yeniay'ın dernek binası dışına yöneldiği, kolluk görevlilerinin sokak üzerinde güvenlik tertibatı almak üzere dernek binası önünde bir araya geldikleri esnada, Sarı Asma Sokak ile Balıkçım Sokak kesişim bölgesine gelen bir aracın camlarından ve sunroof bölümünden çıkan şahısların araç içerisinden 1 adet uzun namlulu keleş, tam otomatik silah ve 4 adet tabanca ile dernek binası önünü yaylım ateşine tuttukları, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokak üzerinde yürümekte olan sivil vatandaş E.G.D.'nin baş ve omuz kısmına isabet ederek hayati tehlikeye girecek şekilde ağır yaralandığı, dernek bina kapısı önünde bulunan kolluk kuvvetlerinin park halindeki araçları kendilerine siper ederek saldırıdan kurtuldukları, saldırı ekibinin bulunduğu aracın 5-6 saniye süren saldırı sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştığı ve çevre güvenliğinin sağlandığı tespit edildi.

61 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede 61 şüpheliye eylemlerine uyan biçimde silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, silahlı suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme suçlardan dava açtı. Aralarında Aziz Yeniay'ın da yer aldığı 37 müştekinin bulunduğu iddianame Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.