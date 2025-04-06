Baba ile 2 oğlu erken toprağa verildi

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nden olan Yaşar Özyurt ve çocukları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt'un cenazeleri yapılan otopsi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'nden alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı otopsi merkezi ve çevresinde kuş uçurtulmaz iken cenazeler toprağa verilmek üzere Karasu Kuyumculu Mahallesi'ne getirildi.

Baba ve iki oğlun cenazeleri Kuyumculu Mahallesi'nde ikinci namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek tib. Ancak Jandarma güvenlik nedeniyle baba ve oğulları cenazesini erkenden toprağa verilmesini istedi.

Aile jandarmanın bu teklifine uydu ve baba ile 2 oğlu Kuyumculu Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında jandarma mahallenin giriş ve çıkışlarının yanı sıra kabristanlık çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.