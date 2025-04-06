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Giriş Tarihi: 6.4.2025 15:46 Son Güncelleme: 6.4.2025 15:52

Baba ile 2 oğlu erken toprağa verildi

Serdivan Beşköprü Mahallesi'nde gece iki aile arasında çıkan 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ve 11 kişinin gözaltına alındığı silahlı çatışmada ölen baba ile 2 oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Baba ile 2 oğlu erken toprağa verildi

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nden olan Yaşar Özyurt ve çocukları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt'un cenazeleri yapılan otopsi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'nden alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı otopsi merkezi ve çevresinde kuş uçurtulmaz iken cenazeler toprağa verilmek üzere Karasu Kuyumculu Mahallesi'ne getirildi.

Baba ve iki oğlun cenazeleri Kuyumculu Mahallesi'nde ikinci namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek tib. Ancak Jandarma güvenlik nedeniyle baba ve oğulları cenazesini erkenden toprağa verilmesini istedi.

Aile jandarmanın bu teklifine uydu ve baba ile 2 oğlu Kuyumculu Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında jandarma mahallenin giriş ve çıkışlarının yanı sıra kabristanlık çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Baba ile 2 oğlu erken toprağa verildi
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