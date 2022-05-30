Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesiyle toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı zorunluluğun kalktığını açıklamasının ardından koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, sosyal medya hesabında babasının fotoğrafını, "Baba... RAHAT UYU, bitti" notuyla paylaştı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verilmiş, oğul Taşcıoğlu, Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletmişti.