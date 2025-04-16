Babası gibi motosiklet kazasında öldü

Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Berkay Gülaydın'ın motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Motosikletin lastiği arkadaki lüks cipin altına parçaladı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç sürücünün çarpmanın şiddetiyle olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin ardından kaza yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Berkay Günaydın'ın babası İsmail Gülaydın'ında bir kaç yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.