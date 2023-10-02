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Giriş Tarihi: 2.10.2023

Babasını öldürdü, annesini yaraladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Babasını öldürdü, annesini yaraladı
Hatay Arsuz'da, 24 yaşındaki M.A.S., tartıştığı babasını öldürdü, annesini de yaraladı. Karaağaç Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan iş insanı Haşim S. (65) dün henüz bilinmeyen nedenle oğlu ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S, babası ve annesi G.A.S.'yi (63) bıçakla yaraladı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haşim S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi M.A.S., Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.

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Babasını öldürdü, annesini yaraladı
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