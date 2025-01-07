Babasının kargosunu alamayınca katliam yaptı

Rize'de 2 PTT çalışanı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Merkez Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine dün saat 17.30 sıralarında gelen Vedat Kocaman, babasına ait kargoyu almak istedi. Görevlilerin kendisine kimlik sormasına sinirlenen ve kargoyu alamayan Kocaman, tartıştığı dağıtım müdürü Selim Okumuş (55) ile temizlik görevlisi Ömer Bayazit'e ateş etti. Saldırgan kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Okumuş ve Bayazit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra kaçan saldırgan, kent merkezinde saklandığı bir binada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yayınladığı taziye mesajında, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.