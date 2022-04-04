Babayiğit’in vedası

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit'in cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi. Muğla'da Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde iddiaya göre polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği sırada beylik tabancası ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, polis memuru Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Babayiğit için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Aydınlı polis memuru Babayiğit'in cenazesi, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Aydın'ın Efeler ilçesine gönderildi. Baba evine getirilerek helallik alınan şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Törene şehit Babayiğit'in eşi Melda, çocukları Ecrin, Ceylin ve Hakkı Babayiğit ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı.