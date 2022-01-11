Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yapılan açıklamalarda İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi. Dün gece İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar şiddetini giderek artırıyor.
BAHÇELİEVLER'DE ÇATI UÇTU
Şiddetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de bir binanın çatısı uçtu. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, yol kenarındaki araçlardan bazılarında maddi hasar meydana geldi.
Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu | Video