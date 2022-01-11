Bahçelievler’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yapılan açıklamalarda İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi. Dün gece İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar şiddetini giderek artırıyor.