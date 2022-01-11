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Giriş Tarihi: 11.1.2022 23:52 Son Güncelleme: 11.1.2022 23:58

Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

Bahçelievler’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar etkisini artırarak devam ediyor. Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan AKOM, Valilik ve Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda İstanbullu vatandaşlar uyarıldı ve yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yapılan açıklamalarda İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi. Dün gece İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar şiddetini giderek artırıyor.

BAHÇELİEVLER'DE ÇATI UÇTU

Şiddetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de bir binanın çatısı uçtu. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, yol kenarındaki araçlardan bazılarında maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu | Video

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Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
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