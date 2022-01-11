Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu | Video

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İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar etkisini artırarak devam ediyor. Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan AKOM, Valilik ve Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda İstanbullu vatandaşlar uyarıldı ve yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.