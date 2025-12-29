Bahis soruşturmasında firari Metin Korkmaz detayı

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında tutuklamaya sevk edilen Ecem Alkaş hakkımda hazırlanan sevk yazısına ulaşıldı. MASAK raporları, çarpıcı para transferlerini gün yüzüne çıkardı. Firari Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz'ın banka hesaplarında yetkili olduğu tespit edilen Ecem Alkaş üzerinden gerçekleşen işlemlerde, kulüp başkanları, menajerlik şirketleri ve token ihraç eden firmalar arasında milyonlarca liralık para hareketi diikat çekti.

FİRARİ METİN KORKMAZ'IN HESAPLARINDA YETKİSİ VAR

Şüpheli Ecem Alkaş hakkında sevk yazısında yer alan MASAK raporunda, Alkaş'ın, Adana Demirspor Başkan Vekili firari Metin Korkmaz'ın banka hesaplarına yetkili kişilerden biri olduğu, Korkmaz hakkında daha önce Başsavcılığın talebine istinaden 'Futbol sektöründeki şike ve bahis soruşturması kapsamında' inceleme yürütüldüğü kaydedildi. Korkmaz hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan devam eden kovuşturma dosyalarının bulunduğu, son dönemlerde kamuoyunda yer alan haberlerde Korkmaz hakkında yasa dışı bahis çetesinin parçası olduğu konusunda söylemlerin bulunduğu ifade edildi.

TUZLASPOR BAŞKANINDAN METİN KORKMAZ'A 100 BİN TL

Raporun devamında, Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul'un Ekim 2021 tarihinde Ecem Alkaş'ın hesabına Metin Kormaz'a atıfta bulunarak 'M.K' şeklinde açıklama yazarak 100 bin lira gönderdiği, Alkaş'ın Eylül 2022 tarihinde Doğrul'un hesabına 250 bin lira gönderdiği, bu tutarında Doğrul tarafından nakit olarak çekildiği belirtildi.

TUZLASPOR'UN HESABINA GÖNDERİLDİ

'Meç Menajerlik Şirketi' tarafından Eylül 2022 tarihinde Recep Doğrul'un hesabına 'borç' açıklamasıyla 2 işlemde toplam 571 bin 950 lira, Ekim 2022 tarihinde ise 206 bin 711 lira gönderildiğine yer verilen raporda, bu paranın 553 bin lirasının 6 işlemde Tuzlaspor hesabına aktarıldığı ve 140 bin lirasının Doğrul'un hesabından nakit olarak çekildiği aktarıldı. MASAK raporunda paraların kaynağına yönelik incelemelerde, transferlerin Tuzla Token ve Diyar Token ihraççısı Exenpay Teknoloji Anonim Şirketi20 tarafından Meç Menajerlik Şirketi'ne gönderilen tutarlar üzerinden sağlandığı, bir transfer işleminin açıklamasında ise 'DİYARBEKİRSPOR TEMLİK ÖDEMESİ' yazıldığı kaydedildi.

27 MİLYONLUK TRANSFER

Raporda, öte yandan Exenpay Teknoloji Anonim Şirketi tarafından Meç Menajerlik Danışmanlık Organizasyon ve Reklamcılık firamasına 2021-2022 tarihleri arasında 19 işlemde toplam 27 milyon 70 bin lira para gönderildiği, paranın ise Ecem Alkaş'ın hesabına aktarıldığı belirtildi. Sevk yazısında şüpheli Ecem Alkaş'ın dijital materyallerinde Fatih Kulaksız ile Whatsapp görüşmelerinin tespit edildiği, Alkaş'ın şüpheli para transferlerinin olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.