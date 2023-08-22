Bakan Bak: 7 bin 491 öğrencimiz programa dahil edildi

"HEDEFİMİZ SPORDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI"



Türkiye'yi gelecekte uluslararası alanda temsil edecek çocukların tespit edilip, iyi eğitilmesinin en önemli vazifelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Bu doğrultuda engelli öğrenciler ve engelli komisyonu kurmaya karar verdik. Hedefimiz, alanında uzman kişilerden oluşturulacak engelli komisyonu ile bu süreçleri en doğru şekilde yönetmek, test - ölçüm modülleriyle eğitimlerini tasarlamak ve engelli bireylerin en uygun spor branşına yönlendirilmelerini sağlamak. Engel durumlarına göre özel tasarlanmış test ve ölçme materyalleri geliştirerek, uzman personeller eşliğinde ölçümler yapacağız. Bu süreçlerin ardından ölçümleri alınan çocuklarımızın engel durumu ve fiziksel uygunluğuna yönelik doğru spor branşlarını belirleyip, antrenörlerimiz eşliğinde onların özel olarak tasarlanmış eğitim programlarına başlamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.