Haberler Yaşam Haberleri Bakan Çiftçi, Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi: Bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik
Giriş Tarihi: 20.10.2026 22:44

Bakan Çiftçi, Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi: Bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'deki resmi temaslarının ardından Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk, Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk. Bir çocuğumuzun tebessümünde, bir büyüğümüzün duasında, bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Bakan Çiftçi, Brüksel’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi: Bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik
  • ABONE OL

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'deki resmi temaslarının ardından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fatih Camisi'nde ikindi namazını kıldıklarını ve cemaatle çay eşliğinde sohbet ettiklerini belirten Çiftçi, esnafı ziyaret ettiklerini ve vatandaşlarla görüştüklerini aktardı.

Çiftçi, daha sonra İslam Toplumu Milli Görüş Belçika İslam Federasyonuna (BİF) bağlı Hicret Camisi'ni ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk, Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk. Bir çocuğumuzun tebessümünde, bir büyüğümüzün duasında, bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik. Coğrafyalar ayrı olsa da muhabbetimiz bir, gönüllerimiz bir. Bizleri içtenlikle karşılayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AVRUPA #BRÜKSEL #MUSTAFA ÇİFTÇİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çiftçi, Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi: Bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA