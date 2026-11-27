İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olayları gündeme getirdi. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşma sırasında Türk taraftarlara yönelik müdahale ve yaşanan gerginlik, iki bakan arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi oldu.

ÇİFTÇİ'DEN ORANTISIZ GÜÇ TEPKİSİ

Görüşmede Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade eden Bakan Çiftçi, yaşanan olayların ardından taraftarların güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Çiftçi, Türk taraftarların herhangi bir olumsuzluk yaşamadan Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.

GÜRCİSTAN'DAN UEFA AÇIKLAMASI

Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ise görüşmede, taraftarların elinden alınan Filistin bayraklarına ilişkin açıklamada bulundu. Tamazaşvili, bayrakları alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmeler üzerine konuyu yakından takip ettiğini aktaran Tamazaşvili, olayların ardından bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör