Bakan Çiftçi'den yeni okul güvenliği talimatı: "Görevliler çocuklardan yarım saat önce okulda olacak"

"OKUL GÜVENLİĞİ RUTİN BİR ASAYİŞ BAŞLIĞI OLMAKTAN ÇIKTI"

Okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği hâline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri hâline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor." dedi.