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Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:33

Bakan Çiftçi'den yeni okul güvenliği talimatı: "Görevliler çocuklardan yarım saat önce okulda olacak"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş konusu olmaktan çıkıp öncelikli bir başlık hâline geldiğini belirterek Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve korucuların görevlendirileceğini açıklayan Çiftçi; okul çevrelerindeki narkotik, asayiş ve trafik denetimlerinin sıkılaştırılacağını ve güvenlik personelinin öğrenciler gelmeden yarım saat önce görev başında olacağını vurguladı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Bakan Çiftçi’den yeni okul güvenliği talimatı: Görevliler çocuklardan yarım saat önce okulda olacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Konulu Toplantı'da okul güvenliğine ilişkin Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.

"OKUL GÜVENLİĞİ RUTİN BİR ASAYİŞ BAŞLIĞI OLMAKTAN ÇIKTI"

Okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği hâline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri hâline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor." dedi.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde alınacak tedbirlere ilişkin Bakan Çiftçi, "Okulların giriş-çıkış saatlerinde, okulların etrafında, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi artırmalıyız. Üzerimize düşen, kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"GÖREVLİLER ÇOCUKLAR OKULA GELMEDEN YARIM SAAT ÖNCE GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLSUNLAR"

İhtiyaç duyulan okullarda güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini isteyen Bakan Çiftçi, "Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını; emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun." dedi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNDE UYGULAMALAR ARTIRILACAK

Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin uygulamalarına ağırlık verilmesini isteyen Bakan Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hâle getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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