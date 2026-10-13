Bakan Çiftçi’den uyuşturucu tacirlerine sert mesaj! “Kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız!”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli operasyonun ardından, uyuşturucu ticaretini örgütleyenlere, finanse edenlere ve suç gelirlerini aklamaya çalışanlara sert mesajlar verdi. Çiftçi'nin açıklaması, uyuşturucuyla mücadelede şüphelilerin yanı sıra suçtan elde edilen servetin de hedef alındığını ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışma, adli makamlar ve kolluk birimlerinin ortak mücadelesinin önemini bir kez daha gösterdi.

"ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ!

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerle dokunulmazlık kazanılabileceğini düşünenlere seslenen Çiftçi, şunları söyledi: "Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz."

TİTİZ TAKİBİN ARDINDAN ULUSLARARASI ŞEBEKEYE OPERASYON

Çiftçi, operasyonun hazırlık sürecindeki hassasiyete ve takibin titizlikle yürütülmesine dikkat çekti: "Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı." Başsavcılık ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu suçlarının mali boyutuna yönelik kapsamıyla da öne çıktı.

7 MİLYAR 657 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun boyutunu açıklayan Bakan Çiftçi, şu bilgileri paylaştı: "10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu." Çiftçi'nin açıkladığı rakamlar, yürütülen çalışmanın uyuşturucu sevkiyatlarının tespitinin yanında suç gelirlerine ulaşılması bakımından da önemli bir sonuç verdiğini gösterdi.

"NE KİRLİ PARANIZ SİZE KALKAN OLUR…"

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen servetin hesap vermeyi engelleyemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, "Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır!, Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!"