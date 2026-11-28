Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dün Bolu'da yaşanan elim hadisenin ardından 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim kavuşmanın, sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşıyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın, arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip etti. Gece saat 02.17'de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik.
Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz.
"SEFERBER OLAN TÜM KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkânlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum.
Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
BAKANLIK TARAFINDAN TEFTİŞ BAŞLATILDI
Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkânlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasî istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum.
Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."