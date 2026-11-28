"SEFERBER OLAN TÜM KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkânlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum.

Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.