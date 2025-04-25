Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kurum depremde en çok hasar alan ilçeleri açıkladı
Giriş Tarihi: 25.4.2025 20:52 Son Güncelleme: 25.4.2025 21:07

Bakan Kurum depremde en çok hasar alan ilçeleri açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu." dedi.

Bakan Kurum depremde en çok hasar alan ilçeleri açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında İstanbul depremine ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101'i az hasarlı olarak tespit edildi.

En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu.

6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız.

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Bakan Kurum depremde en çok hasar alan ilçeleri açıkladı
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