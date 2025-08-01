Bakan Kurum’dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür

Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, İyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz; size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle…" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın çevre hassasiyeti oluşturmak için Ocak 2020'de hayata geçirdiği Çevre Müfettişi Projesi kapsamında çevre gönüllüsü çocuklara 'çevre müfettişi' kimlikleri veriliyor.