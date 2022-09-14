Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı

"LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masumlara zulmünün görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu Yunan katliamını paylaştı "Lanet olsun insanlığınıza" | Video

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.