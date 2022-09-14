Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı
Giriş Tarihi: 14.9.2022 12:24 Son Güncelleme: 14.9.2022 12:29

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı

Yunanistan Ege'deki zulmünü sürdürüyor. Muğla açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal meyda hesabından "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştığı son görüntüler ise yürekleri yaktı.

Bakan Soylu’dan Yunanistan’a sert tepki! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz diyerek paylaştı

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü durmak bilmiyor. Marmaris Kızılburun'da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri,

bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

"LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masumlara zulmünün görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu Yunan katliamını paylaştı "Lanet olsun insanlığınıza" | Video

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı
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