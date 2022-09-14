Bakan Soylu Yunan katliamını paylaştı "Lanet olsun insanlığınıza" | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesine tepki göstererek "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı" mesajını paylaştı.