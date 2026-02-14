Bakan Yardımcısı Gizligider uyardı: Havzalar son derece kritik durumda!

'25 YILDA YAPILAN BARAJLAR BÜYÜK AFETLERİ ÖNLEDİ'

Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamasına göre yoğun bir yağış sezonu yaşandığını belirten Bakan Yardımcısı Gizligider, "Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Türkiye'nin geneline ilişkin öncelikle bilgi vermek isterim. Uzun yıllar ortalamasına göre, şimdilik bu zamana kadar yüzde 16, geçen yıla göre ise yüzde 66 daha fazla yağış aldı. Bu bizim için son derece güzel bir haber. Artık yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu yeni normal, aslında anormal bir süreç. Bir ayda, üç ayda ya da altı ayda düşmesi gereken yağış miktarı, bazı dönemlerde bir gün hatta birkaç saat içinde yoğun şekilde yeryüzüne inebiliyor. Bunun da elbette bazı yan etkileri oluyor. Burada gördüğünüz gibi devlet su işlerimiz olaya vaziyet ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'imizde de olaya vaziyet ediyor. Ve bir taşkının getirdiği bir afet olması adeta önleniyor. Buranın geçmişini bilenler bu ovanın sular içinde kaldığını söylüyor. Bu barajlar yapılmadan önce İzmir'imizde özellikle son 25 yılda yoğun bir yatırım hamlesiyle yapılan barajlar büyük afetleri önlemiş durumda" dedi.