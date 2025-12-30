Bakır fiyatlarında 17 yıllık rekor!

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları yükselişini sürdürerek son yılların en uzun süreli kazanç serilerinden birini gerçekleştirdi.
Bakırın ton fiyatı yüzde 2,2 artışla 12.493 dolara kadar çıkarak, 2017'den bu yana ilk kez üst üste 10 işlem günü artış kaydetti. Gün içi işlemlerde ise yüzde 2,14 primle 12.483,50 dolar seviyesinden işlem gördü.
YÜZDE 40'I AŞAN ARTIŞ!
2009'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen bakır, yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan bir artış kaydetti. Bu yükselişte ABD dolarındaki zayıflama ve önemli üretim bölgelerinde yaşanan arz kesintileri etkili oldu.
BAKIR SEVKİYATLARI HIZLANDI
Ayrıca, olası gümrük vergileri öncesinde ABD'ye yapılan bakır sevkiyatlarının hız kazanması da dikkat çekti. Tüccarların bu adımları, küresel arzda daralma beklentilerini güçlendirdi.
Baz metallerde de yükseliş eğilimi dikkat çekti. Nikel, ton başına 16.455 doları test ettikten sonra yüzde 3,9 artışla 14.430 dolar seviyesine geriledi. Alüminyum yüzde 0,54, çinko yüzde 0,84, kurşun yüzde 0,92 ve kalay yüzde 1,37 oranında prim yaptı.