Bakır fiyatlarında 17 yıllık rekor!

Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:53 Son Güncelleme: 30.12.2025 11:06

Küresel emtia piyasalarında bakır, güçlü yükselişini sürdürerek 2017’den bu yana en uzun soluklu kazanç serisine imza attı. Ton başına fiyatı 12.493 dolara ulaşan bakır, aralıksız 10 işlem gününde değer kazanarak yıl başından bu yana yüzde 40’ı aşan artışla 2009’dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetti.

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları yükselişini sürdürerek son yılların en uzun süreli kazanç serilerinden birini gerçekleştirdi.

Bakırın ton fiyatı yüzde 2,2 artışla 12.493 dolara kadar çıkarak, 2017'den bu yana ilk kez üst üste 10 işlem günü artış kaydetti. Gün içi işlemlerde ise yüzde 2,14 primle 12.483,50 dolar seviyesinden işlem gördü.

YÜZDE 40'I AŞAN ARTIŞ!

2009'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen bakır, yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan bir artış kaydetti. Bu yükselişte ABD dolarındaki zayıflama ve önemli üretim bölgelerinde yaşanan arz kesintileri etkili oldu.

BAKIR SEVKİYATLARI HIZLANDI

Ayrıca, olası gümrük vergileri öncesinde ABD'ye yapılan bakır sevkiyatlarının hız kazanması da dikkat çekti. Tüccarların bu adımları, küresel arzda daralma beklentilerini güçlendirdi.

Baz metallerde de yükseliş eğilimi dikkat çekti. Nikel, ton başına 16.455 doları test ettikten sonra yüzde 3,9 artışla 14.430 dolar seviyesine geriledi. Alüminyum yüzde 0,54, çinko yüzde 0,84, kurşun yüzde 0,92 ve kalay yüzde 1,37 oranında prim yaptı.

