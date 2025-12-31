Haberler Yaşam Haberleri Bakırda yılın rekoru: Sanayi metallerinin lideri oldu
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:58 Son Güncelleme: 31.12.2025 09:34

Bakır, Londra Metal Borsası’nda 2025 yılı boyunca yüzde 40’tan fazla artış kaydederek sanayi metalleri arasında en güçlü performansa imza attı.

Elektrifikasyon yatırımlarındaki artış ve arz sıkıntılarıyla desteklenen bakır, 2009'dan bu yana en yüksek yıllık getirisini kaydetmeye hazırlanıyor.

Metal, Londra Metal Borsası'nda (LME) bu yıl yüzde 40'ı aşan yükselişle sanayi metalleri arasında en güçlü performansı sergiledi.

LME'de ton başına 12.515 dolardan işlem gören bakır, hafta başında 12.960 dolara kadar çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.

ABD'ye yönelik olası gümrük vergileri öncesi hızlanan sevkiyatlar, küresel arzı daraltırken; doların zayıflaması ile altın ve gümüşteki yükseliş de bakır fiyatlarını destekledi.

Uzmanlar, Fed'in gevşeme adımları ve teknoloji sektöründeki genişlemenin bakırın yükseliş trendini sürdürebileceğine işaret ediyor.

