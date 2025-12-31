Bakırda yılın rekoru: Sanayi metallerinin lideri oldu

Elektrifikasyon yatırımlarındaki artış ve arz sıkıntılarıyla desteklenen bakır, 2009'dan bu yana en yüksek yıllık getirisini kaydetmeye hazırlanıyor.
Metal, Londra Metal Borsası'nda (LME) bu yıl yüzde 40'ı aşan yükselişle sanayi metalleri arasında en güçlü performansı sergiledi.
LME'de ton başına 12.515 dolardan işlem gören bakır, hafta başında 12.960 dolara kadar çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.
ABD'ye yönelik olası gümrük vergileri öncesi hızlanan sevkiyatlar, küresel arzı daraltırken; doların zayıflaması ile altın ve gümüşteki yükseliş de bakır fiyatlarını destekledi.