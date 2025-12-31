Bakırda yılın rekoru: Sanayi metallerinin lideri oldu

Elektrifikasyon yatırımlarındaki artış ve arz sıkıntılarıyla desteklenen bakır, 2009'dan bu yana en yüksek yıllık getirisini kaydetmeye hazırlanıyor.

Metal, Londra Metal Borsası'nda (LME) bu yıl yüzde 40'ı aşan yükselişle sanayi metalleri arasında en güçlü performansı sergiledi.